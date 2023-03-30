В Банке Уралсиб в Тюмени прошел круглый стол для предпринимателей и руководителей компаний

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

В мероприятии приняли участие представители Фонда малого бизнеса, Торгово-промышленной палаты, лизинговой компании «Интерлизинг» и более 30 клиентов банка - представителей малого и среднего бизнеса города Тюмени.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась Территориальный директор Челябинской территориальной дирекции Елена Кукк. В своем выступлении она отметила, что сотрудничество с малым бизнесом является одним из приоритетных направлений работы Уралсиба. «Мы прекрасно понимаем, что предприниматели сегодня – одна из основных движущих сил экономики. И для них важно знать о тех возможностях и перспективах, которые открываются перед бизнесом во взаимодействии с банком. Для этого у нас есть качественные банковские продукты и удобные сервисы, квалифицированная команда и серьезный потенциал для поступательного развития малого бизнеса», - отметила Елена Кукк.

В ходе круглого стола сотрудники финансовой организации рассказали о преимуществах обслуживания в Уралсибе, о программах поддержки бизнеса, реализуемых в банке, ответили на интересующие вопросы и разобрали кейсы по кредитным продуктам. В завершении работы круглого стола каждый предприниматель рассказал о своем бизнесе, поделился опытом развития компаний.

По словам сотрудников Уралсиба, подобного рода мероприятия важны и для бизнеса, и для финансовой организации, поскольку во время дискуссий или обсуждений можно определить потребности предпринимателей, сформировать комплекс предложений для решения задач по развитию и поддержке бизнеса, получить обратную связь и улучшить работу банка. Уралсиб планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, подтверждая свой статус – открытого и доступного банка, нацеленного на положительный результат своих клиентов.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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