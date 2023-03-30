В Реже на лесозаготовке погиб 37-летний мужчина

Между работником и индивидуальным предпринимателем не был заключен трудовой договор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Реже на лесозаготовке 24 марта погиб 37-летний мужчина. Прокуратура проводит проверку.
- Режевская городская прокуратура даст оценку соблюдению индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства, в том числе об охране труда, - рассказали в пресс-службе ведомства. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту и восстановление нарушенных прав.
Сотрудники ведомства проконтролируют проведение доследственной проверки по факту гибели мужчины.
В прокуратуре уже выяснили, что между работником и индивидуальным предпринимателем не был заключен трудовой договор.
Также известно, что у мужчины на иждивении находилась жена и трое несовершеннолетних детей.
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