В Реже на лесозаготовке погиб 37-летний мужчина

Между работником и индивидуальным предпринимателем не был заключен трудовой договор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже на лесозаготовке 24 марта погиб 37-летний мужчина. Прокуратура проводит проверку.

- Режевская городская прокуратура даст оценку соблюдению индивидуальным предпринимателем требований трудового законодательства, в том числе об охране труда, - рассказали в пресс-службе ведомства. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту и восстановление нарушенных прав.

Сотрудники ведомства проконтролируют проведение доследственной проверки по факту гибели мужчины.

В прокуратуре уже выяснили, что между работником и индивидуальным предпринимателем не был заключен трудовой договор.

Также известно, что у мужчины на иждивении находилась жена и трое несовершеннолетних детей.

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