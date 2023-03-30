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НовостиОбщество30 марта 2023 4:31

В Свердловской области будет построен рудник и обогатительная фабрика

Минэкономразвития РФ заключило соглашение на 125 млрд рублей на освоение месторождения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Минэкономразвития РФ заключило СЗПК на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения

Минэкономразвития РФ заключило СЗПК на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будет построен рудник и обогатительная фабрика. Минэкономразвития РФ заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения.

- По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева были разработаны и приняты соответствующие документы, и сформирован перечень потенциальных участников СЗПК, - отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В департаменте информполитики региона добавили, что этот механизм предусматривает компенсацию инфраструктурных затрат, что позволяет инвестору быстрее выйти в плюс и возместить затраты на уплату процентов по кредитам и займам, а также гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру.

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