Минэкономразвития РФ заключило СЗПК на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будет построен рудник и обогатительная фабрика. Минэкономразвития РФ заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения.

- По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева были разработаны и приняты соответствующие документы, и сформирован перечень потенциальных участников СЗПК, - отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В департаменте информполитики региона добавили, что этот механизм предусматривает компенсацию инфраструктурных затрат, что позволяет инвестору быстрее выйти в плюс и возместить затраты на уплату процентов по кредитам и займам, а также гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру.

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