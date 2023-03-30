Минэкономразвития РФ заключило СЗПК на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области будет построен рудник и обогатительная фабрика. Минэкономразвития РФ заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на 125 миллиардов рублей на освоение месторождения.
- По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева были разработаны и приняты соответствующие документы, и сформирован перечень потенциальных участников СЗПК, - отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
В департаменте информполитики региона добавили, что этот механизм предусматривает компенсацию инфраструктурных затрат, что позволяет инвестору быстрее выйти в плюс и возместить затраты на уплату процентов по кредитам и займам, а также гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру.
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