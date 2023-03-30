В Екатеринбурге пропала бабушка в леопардовой шубе

Нэлли Ягупова ушла из дома 27 марта Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге в Ленинском районе пропала 84-летняя женщина. Нэлли Ягупова ушла из дома 27 марта и не вернулась. Ее поисками занимаются волонтеры и сотрудники отдела полиции № 7.

- На момент пропажи была одета в шубу леопардвого цвета, берет бежево-бордового цвета, ботинки черного цвета, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Прорыв».

Пенсионерка сутулится при ходьбе. Отмечается, что бабушка нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Нэлли Ягупова, сообщите заместителю руководителя поискового отряда Игорю по телефону 89623165542 или в полицию по телефону 8 (343)356-42-05 или 112.

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