Свердловчанина обязали перечислить еще и неустойку за несвоевременные выплаты алиментов Фото: Даниил ОПАРИН

В Каменске-Уральском через суд удалось добиться выплаты алиментов на детей. Больше чем за год мужчина накопил задолженность в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры свердловской области.

В прокуратуру города обратилась мама двух детей, одному 11 лет, другому 12. Она рассказала, что отец не платил алименты с октября 2020 года по декабрь 2021 года. За это время накопился немаленький долг в 200 тысяч рублей.

- По результатам проверки прокуратура в Синарский районный суд г. Каменска-Уральского направила исковое заявление с требованием о взыскании с мужчины в пользу несовершеннолетних детей неустойки за несвоевременную уплату алиментов в размере свыше 96,9 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Свердловчанин теперь обязан выплатить не только сумму накопленной задолженности, но и перечислить неустойку. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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