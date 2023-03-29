В Екатеринбурге патрульные задержали 50-летнего рецидивиста с синтетическими наркотиками

Полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Восточная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, у которого при себе нашли синтетические наркотики. Его отвезли в дежурную часть. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Во время патрулирования улиц полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Восточная. При досмотре у него нашли сверток с неизвестным веществом. Его отправили экспертам. Внутри находилось 0,698 грамма синтетического наркотика мефедрона.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полицейские в присутствии понятых изъяли сомнительную находку с порошкообразным веществом и направили на исследование, - рассказали в полиции города.

В дежурной части 50-летний мужчина признался, что купил наркотики в интернете для личного использования. Оказалось, что ранее он уже привлекался за хранение веществ.

На свердловчанина возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Теперь ему грозит реальный срок до трех лет. Также на мужчину составили административный материал за отказ проходить медицинское освидетельствование.

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