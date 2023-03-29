Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 17:06

В Камышлове семье с ребенком-инвалидом предоставили новую квартиру

В этом им помогла прокуратура
Дарья ЧИПУРИНА
Прокуратура обратилась в суд с иском

Прокуратура обратилась в суд с иском

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове семье с ребенком-инвалидом предоставили новую благоустроенную квартиру. В этом помогла прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Свердловской области.

Как выяснил прокурор, 17-летний ребенок-инвалид еще в 2019 году был поставлен на учет для обеспечения жильем во внеочередном порядке своей матерью. Он страдает хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Однако жилье так и не было предоставлено.

- В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации Камышловского городского округа с требованием о предоставлении ребенку с ограниченными возможностями здоровья благоустроенного жилого помещения, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. На администрацию наложили обязанность выделить новую квартиру. Так семье из Камышлова предоставили новое жилье на улице Молодогвардейская

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru