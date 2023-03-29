В Свердловском театре музыкальной комедии назначили нового главного режиссера

Фото: пресс-служба Свердловского театра музыкальной комедии
В Свердловском театре музыкальной комедии определились с новым главным режиссером. Накануне региональный министр культуры Светлана Учайкина назначила на эту должность Нину Чусову, с которой театр сотрудничает уже 15 лет.
- Ровно полгода место главного режиссера оставалось вакантным – это был жест благодарной памяти и глубокого уважения в адрес большого Мастера, талантливого творца, каким был Кирилл Савельевич Стрежнев, ушедший из жизни 27 августа 2022 года, - рассказали в пресс-службе музкомедии.
Как выяснилось, одной из первых работ Нины Чусовой в Екатеринбурге стал мюзикл «Екатерина Великая», который был сыгран порядка 300 раз, и каждый раз он собирает аншлаги.
- По традиции юбилей Свердловская музкомедия будет праздновать в начале сезона следующего. И главным событием праздничных дней станет большой гала в постановке Нины Чусовой, - добавили в театре.
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