Екатеринбуржцу грозит срок за украденный велобайк

На мужчину завели уголовное дело за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Екатеринбурга грозит реальный срок за украденный велобайк. Двухколесный транспорт пропал с этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в УМВД по Свердловской области.

Инцидент произошел 14 января. Из многоэтажного дома по улице Хрустальногорской пропал велосипед. Об этом в полицию сообщил владелец транспорта. Причиненный ущерб он оценил в 15 тысяч рублей.

- Накануне сыщики отдела полиции № 8 Верх-Исетского района в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали.

Похитителем оказался безработный и дважды судимый свердловчанин 29 лет. Его доставили в дежурную часть, где он признался в краже. Мужчина рассказал, что украденное он продал перекупщикам.

На свердловчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.

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