В Екатеринбурге к 2030 году под реновацию отдадут еще 67 площадок

В границах города можно построить примерно 50 миллионов «квадратов» нового жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2030 году по программе комплексного развития территорий отдадут еще около сотни площадок: сюда входят 67 жилых домов, а также 30 участков с нежилой застройкой.

По данным «РБК-Екатеринбург», в границах уральской столицы есть перспективы для возведения порядка 50 миллионов квадратных метров нового жилья.

- Инструмент КРТ появился в прошлом году. До этого более 30 площадок были вовлечены через инструмент развития застроенных территорий (РЗТ). Однако механизм КРТ позволяет быстрее и активнее застраивать ветхий и аварийный жилой фонд, - отметил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга ради возведения квартала с высотками разберут три малоэтажных дома, под снос пойдут жилые здания на улице Энергостроителей. Это произойдет после того, как администрация изымет их в муниципальную собственность.

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