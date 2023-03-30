Риелторы в деле: какие агентства Екатеринбурга больше других продают в новостройках

Фото: Андрей РЯДЬКИН

Лидерами в столице Урала стали: агрегатор «Нмаркет» (20%), «Новосел» (17%), тройку закрывает агентство «Этажи» (15%).

Старт продаж в первом ЖК застройщика в Екатеринбурге состоялся в ноябре 2022 года. Проект сразу вызвал интерес. Во время самой презентации первые клиенты компании забронировали 28 квартир, на следующий день в офисе продаж было ажиотаж - менеджеры и сотрудники колл-центра работали в усиленном режиме.

Источник: «Страна Девелопмент»

ЖК «Сибирский сад» возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. Новый жилой комплекс кардинально преобразит локацию. По задумке девелопера проект объединил все самые главные запросы на комфортную жизнь: эффективные планировки, развитая инфраструктура, масштабное озеленение, разноформатное благоустройство и безопасность.

Источник: «Страна Девелопмент»

По итогам продаж за пять месяцев можно сказать, что самые популярные у уральцев планировки - евротрешки, на втором месте - евродвушки, затем идут студии и четырехкомнатные. Жилой комплекс подходит для комфортной семейной жизни - закрытые дворы, где могут гулять дети, пешеходный бульвар для прогулок, встреч с друзьями и занятий спортом, колясочные в каждой парадной, магазины, аптеки, кафе и салоны на первых этажах домов.

Одновременно с реализацией масштабного ЖК, «Страна Девелопмент» уже готовится к строительству еще одного проекта в Екатеринбурге. Новый ЖК появится на Эльмаше в рамках КРТ.

Источник: «Страна Девелопмент»

Справка: «Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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