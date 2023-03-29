Республика Дагестан направила на Урал продукты питания, фрукты и стекло
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Свердловская область и Дагестан подписали соглашение о развитии сотрудничества. Накануне был актуализирован документ, заключенный еще в 1995 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
29 марта Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области встретился с представителем Республики Дагестан, чтобы возобновить сотрудничество. Такая практика в стране происходит не часто, поскольку договор должен быть заключен именно между правительствами региона.
Документ предполагает помощь в развитии различных сфер. Таких как торгово-экономическая, научно-техническая, социальная и культурная.
- Принятие закона позволит создать организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества между регионами, – отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
На данный момент Свердловская область уже поставила в Дагестан лекарства, медицинское оборудование, инструменты и строительные материалы. В свою очередь Республика направила на Урал продукты питания, фрукты и стекло.
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