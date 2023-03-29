В аэропорту Кольцово самолет столкнулся с птицей за несколько секунд до взлета

К счастью, лайнер продолжил полет по маршруту, так как все его параметры были в норме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся с птицей за несколько секунд до взлета. Инцидент произошел 29 марта, когда борт направлялся в турецкий Стамбул.

- Экипаж Boeing 737-800 доложил о столкновении с птицей после скорости принятия решения – это максимальная скорость, на которой пилот может принять решение о прекращении взлета и остановиться в пределах полосы, - сообщили в Telegram-канале «Авиаторщина».

К счастью, лайнер продолжил полет по маршруту, так как все его параметры были в норме. Связаться с пресс-службой Кольцово на момент публикации не удалось.

Напомним, в августе 2019 года в Подмосковье прямо в поле совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний». Причиной стал отказ двух двигателей из-за возгорания. В оборудование попали птицы.

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