Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала партия свинины, зараженная кишечной палочкой. Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований, их нашли сразу в двух образцах мяса.

- Обнаружение протея в пищевых продуктах свидетельствует о загрязнении, приводящем к гнилостному распаду и порче продукта. Протеи выделяют токсические вещества эндотоксины и, как следствие, могут служить причиной токсикоинфекций, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

После этого специалисты референтного центра направили протоколы лабораторных испытаний заказчику исследований – региональному свиноводческому предприятию. Теперь животноводам необходимо принять меры по обеспечению безопасности своей продукции.

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