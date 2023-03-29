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НовостиОбщество29 марта 2023 13:06

В Свердловскую область попала партия свинины, зараженная кишечной палочкой

Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований

Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала партия свинины, зараженная кишечной палочкой. Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований, их нашли сразу в двух образцах мяса.

- Обнаружение протея в пищевых продуктах свидетельствует о загрязнении, приводящем к гнилостному распаду и порче продукта. Протеи выделяют токсические вещества эндотоксины и, как следствие, могут служить причиной токсикоинфекций, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

После этого специалисты референтного центра направили протоколы лабораторных испытаний заказчику исследований – региональному свиноводческому предприятию. Теперь животноводам необходимо принять меры по обеспечению безопасности своей продукции.

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