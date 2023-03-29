Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловскую область попала партия свинины, зараженная кишечной палочкой. Болезнетворные микроорганизмы выявили во время лабораторных исследований, их нашли сразу в двух образцах мяса.
- Обнаружение протея в пищевых продуктах свидетельствует о загрязнении, приводящем к гнилостному распаду и порче продукта. Протеи выделяют токсические вещества эндотоксины и, как следствие, могут служить причиной токсикоинфекций, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
После этого специалисты референтного центра направили протоколы лабораторных испытаний заказчику исследований – региональному свиноводческому предприятию. Теперь животноводам необходимо принять меры по обеспечению безопасности своей продукции.
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