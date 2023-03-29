Страховой агент из Каменска-Уральского попалась на «удочку» мошенников

Женщине пришлось самой оплатить новые полиса своим клиентам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Страховой агент из Каменска-Уральского стала жертвой мошенников, на которых оформила фиктивные полисы в период с 19 января по 20 марта 2023 года. Об этом пишет портал KU66.RU.

19 января страховому агенту позвонила девушка и предложила сотрудничество с одной известной страховой компанией. Женщина сразу согласилась. По условиям работы страховать можно было не только легковые, но и грузовые машины, а также тракторы.

Агент уточнила, как она может проверить внесение оформленные ею страховые полиса в базе Российского Союза Автостраховщиков. На что ей пообещали предоставить логии ни пароль для проверки документов. При этом агент должна была перечислять основную сумму за страхование в головной офис фильме, а себе оставлять процент.

Агент застраховала несколько грузовых автомобилей и тракторов, перевела деньги в офис, и проверила попадание клиентов базу на специальном сайте. Позже один из клиентов позвонил женщине и сказал, что с полисом возникли проблемы в ГИБДД, и тогда она проверила полисы через другой электронный ресурс.

После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Ей пришлось переоформить полисы клиентов за свой счет. Ущерб составил 46 455 рублей.