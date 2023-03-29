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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:54

Страховой агент из Каменска-Уральского попалась на «удочку» мошенников

Ущерб составил почти 50 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Женщине пришлось самой оплатить новые полиса своим клиентам

Женщине пришлось самой оплатить новые полиса своим клиентам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Страховой агент из Каменска-Уральского стала жертвой мошенников, на которых оформила фиктивные полисы в период с 19 января по 20 марта 2023 года. Об этом пишет портал KU66.RU.

19 января страховому агенту позвонила девушка и предложила сотрудничество с одной известной страховой компанией. Женщина сразу согласилась. По условиям работы страховать можно было не только легковые, но и грузовые машины, а также тракторы.

Агент уточнила, как она может проверить внесение оформленные ею страховые полиса в базе Российского Союза Автостраховщиков. На что ей пообещали предоставить логии ни пароль для проверки документов. При этом агент должна была перечислять основную сумму за страхование в головной офис фильме, а себе оставлять процент.

Агент застраховала несколько грузовых автомобилей и тракторов, перевела деньги в офис, и проверила попадание клиентов базу на специальном сайте. Позже один из клиентов позвонил женщине и сказал, что с полисом возникли проблемы в ГИБДД, и тогда она проверила полисы через другой электронный ресурс.

После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Ей пришлось переоформить полисы клиентов за свой счет. Ущерб составил 46 455 рублей.