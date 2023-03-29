Полицейские возбудили уголовное дело после ограбления ломбарда на Сортировке

Налетчики, которые ворвались в ломбард, были вооружены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на Технической, 31 двое налетчиков ограбили ломбард. Двое мужчин скрыли свои лица под медицинскими масками и ворвались в помещение. При этом, они вооружились пистолетами.

Во время ограбления пострадал охранник, но госпитализация ему не потребовалась. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские уже возбудили уголовное дело.

- На месте работала усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции № 10 по Екатеринбургу под руководством начальника территориального ОВД Дмитрия Афанаскина. Сыщики анализируют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают персонал учреждения, устанавливают возможных очевидцев. Проводится комплекс оперативно — розыскных мероприятий. Ситуация на личном контроле главы городского гарнизона Максима Метелицы, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - После оказания медицинской помощи пострадавшему охраннику госпитализация не потребовалась. По итогам проверки по данному факту следственным подразделением отдела полиции №10 возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разой».

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