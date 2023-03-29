Начальник СвЖД рассказал о главных направлениях развития магистрали депутатам свердловского Заксобрания

Фото: пресс-служба СвЖД

Обсуждались такие темы, как расширение сети пригородных маршрутов (в том числе с использованием «Ласточек»), интеграция железнодорожных перевозок в систему общественного транспорта в Екатеринбурге в рамках концепции «наземного метро», реализация проектов в сфере туризма, развитие транспортно-логистической инфраструктуры по принципу «сухой порт» и др.

– Железнодорожная отрасль активно включена во все сферы и производственной, и общественной жизни Свердловской области. Наше движение вперед невозможно, если мы не будем формировать законодательные инициативы и законодательное обеспечение этого развития. Те отношения, которые у нас сформировались с Законодательным Собранием, с исполнительными органами власти, позволяют Свердловской железной дороге развиваться довольно активно. Мы планируем этот темп взаимодействия сохранять, а также находить и реализовывать новые возможности для развития региона и его промышленного потенциала – подчеркнул начальник СвЖД Иван Колесников.

ОАО «РЖД», являясь крупнейшим потребителем продукции отечественной промышленности, решает и государственную задачу, обеспечивая весомый мультипликативный эффект, стимулируя рост производства, создание новых рабочих мест, что, в свою очередь, способствует росту налогооблагаемой базы в регионах присутствия.

– У сотрудничества между Законодательным Собранием и Свердловской железной дорогой – многолетняя история. Свердловская железная дорога многое сделала для социально-экономического развития региона. Запускаются скоростные поезда, формируется «сухой порт», эффективно осуществляются грузоперевозки. Создается современная транспортная и социальная инфраструктура. Мы благодарны руководству Свердловской железной дороги за большое внимание к продолжению этого взаимодействия» – отметила председатель областного парламента Людмила Бабушкина.

В рамках мероприятия стороны заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи под документом поставили начальник СвЖД и председатель областного парламента.

По итогам 2022 года налоговые отчисления СвЖД в бюджеты и внебюджетные социальные фонды Свердловской области составили 14,5 млрд рублей. Кроме того, для нужд компании на 41,2 млрд рублей было закуплено продукции местных промышленных предприятий (подвижной состав, цельнокатаные колеса, рельсовый прокат и др.). На развитие инфраструктуры магистрали на территории региона в прошлом году было направлено более 20 млрд рублей, что составляет почти половину от общего объема инвестиций.

В 2022 году предприятия региона перевезли по железной дороге свыше 68 млн тонн грузов. С вокзалов и станций на территории Свердловской области отправлено почти 15 млн пассажиров.