Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больницы Свердловской области получили 53 новых полноприводных внедорожника «Лада». Отечественные автомобили отправились в медицинские учреждения по национальному проекту «Здравоохранение».

- Машины предназначены для доставки пациентов в больницы, выездов медработников к пациентам, доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, а также для перевозки биологических материалов для исследований, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Там же добавили, что автомобили распределили между 21 больницей. Больше всего машин – сразу 10 единиц – отправились в Ачитский ГО.

Также внедорожники привезли в Шалю, Алапаевск, Артемовский, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Камышлов, Красноуральск, Красноуфимск, Полевской, Ревду и другие города региона.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru