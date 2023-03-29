В Нижнем Тагиле пенсионерка продала две квартиры и оформила кредит, поверив мошенникам

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 61-летняя пенсионерка продала две квартиры и оформила на себя кредит, поверив телефонным мошенникам. Женщина пришла в полицию и рассказала, что в конце февраля с ней связались некие «следователи из Москвы».

Ей сообщили о 31-летнем молодом человеке, который пришел в банк оформлять кредит на 300 тысяч по ее доверенности.

- «Представитель МВД» предложил пенсионерке выступить в роли «живца» и опередить мошенника, не дав ему возможности оформить кредиты. Тагильчанку отправили в банк по улице Попова оформлять кредит на 350 тысяч, при этом деньги необходимо было получить наличными, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В дальнейшем пенсионерка оформила еще один займ на 90 тысяч, но на этом злоключения уралочки не закончились.

- Вскоре пенсионерке рекомендовали продать принадлежащие ей квартиры, подсказав обратиться в агентство недвижимости по проспекту Мира. В кратчайшие сроки две квартиры на Тагилстрое и Красном Камне были проданы, а сумма в 2 миллиона 600 тысяч отправилась на «безопасные счета», - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».