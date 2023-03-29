В новостройках Нижнего Тагила подорожало жилье

Жилье в новых домах Нижнего Тагила дорожает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новостройках Нижнего Тагила во втором квартале 2023 года квадратные метры будут торговаться дороже. Стоимость одного «квадрата» составил 73 750 рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В первом квартале один квадратный метр стоит в новостройках Нижнего Тагила 73 125 рублей. То есть за квартал цена подросла на 625 рублей.

Таким образом, в первом квартале нынешнего года новая однокомнатная квартира площадью 38 квадратных метров стоила больше 2,7 миллиона рублей, то теперь они будет выставляться по цене 2,8 миллиона рублей.