В Екатеринбурге мужчину оштрафовали за вождение электросамоката без прав после ДТП

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 59-летнего мужчину оштрафовали за вождение электросамоката без прав после ДТП. Авария произошла вечером, 28 марта напротив дома № 18 на улице Щербакова. Мужчина столкнулся с легковушкой и с различными травмами попал в больницу.

- Водитель Renault Symbol, двигаясь по переулку Широкий со стороны Гастелло в сторону Щербакова при повороте налево на Щербакова на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора в сторону Павлодарской допустил столкновение с электросамокатом Electric Scooter Pro приводимым в движения с помощью электродвигателя мощностью 300 Вт под управлением водителя, который двигался по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД объяснили, что водителя электросамоката привлекли к ответственности за вождение без прав, так как его транспортное средство приравнивается к мопеду.

За рулем Renault Symbol по данным ГИБДД находился 48-летний мужчина, имеющий стаж управления 27 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз.

Госавтоинпекция напоминает, что если электросамокат имеет электродвигатель с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки от 250 Вт до 4 кВт, то на такой транспорт необходимо иметь водительское удостоверение (категория М) и двигаться по проезжей части, используя средства индивидуальной защиты.

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