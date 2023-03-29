В Серове полицейские сняли с поезда мужчину, бросающегося с кулаками на пассажиров

Полицию вызвали работники поездной бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 19 марта полицейские сняли с поезда «Приобье - Екатеринбург» неадекватного мужчину.

- Полицейские выяснили, что 48-летний житель города Нефтекамск следовал от станции Верхнекондинская до Екатеринбурга. В пути мужчина распивал крепкие алкогольные напитки, после чего стал ходить по вагону и мешать отдыху других пассажиров, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Мужчина вступал в словесные конфликты с другими пассажирами, нецензурно выражался и хватал людей за руки. Одну из попутчиц, которая сделала ему замечание, он и вовсе ударил по ноге, после чего схватил за шею.

Полицию вызвали работники поездной бригады. Мужчина не обращал внимания и на их просьбы прекратить буянить. Он продолжал ругаться и угрожал сотрудникам РЖД физической расправой.

Мужчину доставили в дежурную часть транспортной полиции. На задержанного завели уголовное дело по пункту «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения на железнодорожном транспорте».

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