Александр Мешков заявил о готовящихся уголовных делах против глав свердловских городов

Александр Мешков выступил 29 марта на заседании Заксобрания Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава свердловской полиции Александр Мешков 29 марта на заседании Заксобрания Свердловской области заявил о готовящихся уголовных делах против глав городов.
- Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом, - рассказал Александр Мешков. - Буквально в течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, к сожалению которые страдают этим.
Во время отчета перед депутатами он также сообщил, что в прошлом году полицейские зафиксировали около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток, треть из которых в крупных и особо крупных размерах.
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