Суд оставил Малика Гайсина под домашним арестом

Малик Гайсин недоволен решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 марта 2023 года в Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию защитников известного бизнесмена Малика Гайсина на решение Верх-Исетского районного суда о домашнем аресте предпринимателя.

Уголовное дело в отношения Гайсина длится более двух лет. Сначала оно было бесфигурантным, и бизнесмен допрашивался по нему в качестве свидетеля. Потом было возбуждено еще одно уголовное дело, которое объединили с первым дело. Речь идет о делах по уголовным делам, возбужденным по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

Предприниматель останется под домашним арестом до 13 мая 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, Малик Гайсин похитил вверенные ему 333 миллиона рублей. Речь, по мнению предпринимателя, идет о деньгах, которые уже возвращены.

- У меня был контрольный пакет предприятия 55%. Пока он еще существует. Да, они там первый суд выиграли, но там судов много будет. Посмотрим еще, куда кривая выведет. Сам у себя воровать, ну, я бы с зарплатой мог быть по 10 миллионов в месяц. Никто бы этого мне не смог запретить. Не я один эти договора подписывал. Это были займы, которые вернулись им с процентами, - сказал на суде предприниматель.

Бизнесмену не удалось обжаловать решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам заседания судья продлил Малику Гайсину срок домашнего ареста до 13 мая 2023 года.

- По итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты обвиняемого постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании Гайсину меры пресечения в виде домашнего ареста признано Свердловским областным судом законным и обоснованным. Судом первой инстанции мера пресечения избрана по 13 мая включительно, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.