«Баден-Баден» получил отказ в строительстве терм в Сысерти

Термальный комплекс хотели построить на Горе Бессонова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компании Baden Family, которая владеет сетью термальных комплексов, отказали в разрешении на строительство очередного комплекса в Сысерти на Горе Бессонова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.

- По результатам рассмотрения документации был получен отказ с перечнем причин и замечаний, которые необходимо устранить. Часть из этих замечаний технического и проектного характера. В настоящее время все замечания устраняются. Часть этих замечаний связаны с историко-культурными вопросами и экологией, - уточнили «КП-Екатеринбург» представители Baden Family.

Сейчас в компании заключили договор на выполнение археологических изысканий для того, чтобы убедится в наличии или отсутствии объектов.

- В ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на выполнение экологических экспертиз, обследований, чтобы жители города могли быть уверены, что экологии горы и акватории реки Сысерть и Сысертскому водохранилищу ничего не угрожает, - дополнили в пресс-службе.

О том, что в Сысерти может появиться свой «Баден-Баден» с апартаментами стало известно в середине февраля. Планировалось, что на территории разместят не только термальные бассейны, сауны и бани, но и апартаменты со спа-комплексом, благоустроенный пляж на акватории Сысертского пруда, а также смотровая площадка на крыше.

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