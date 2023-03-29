В центре Екатеринбурга четверо мужчин скрутили прохожего и посадили в машину

Задержанный уже дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной утром 29 марта четверо мужчин скрутили прохожего и посадили в машину. Об этом очевидцы рассказали E1.RU.

Оказалось, что горожане стали очевидцами задержания подозреваемого в краже имущества РЖД, а именно - терминала бесконтактной оплаты проезда со станции Первомайская. А четверо мужчин, посадивших его в машину, оказались сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский.

- Злоумышленника транспортные прлицейские задержали по горячим следам. Противоправное деяние было совершено минувшей ночью в 02:50, а уже утром подозреваемый в ходе разыскных мероприятий был задержан оперативниками, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Также там отметили, что после того, как специалисты установят точную сумму ущерба железнодорожному предприятию, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный уже дал признательные показания.

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