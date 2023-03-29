В Екатеринбурге суд арестовал 55% акций завода «Исеть»

Малик Гайсин вместе с адвокатом Анастасией Пахтусовой пытается обжаловать свой домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 29 марта Малик Гайсин вместе с адвокатом Анастасией Пахтусовой пытается обжаловать свой домашний арест, под который его заключили в середине марта 2023 года. Решение об этом принял Верх-Исетский районный суд.

Судебное заседание проходит 29 марта 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении уральского бизнесмена, который сделал себе состояние в «лихие 90-е», длится больше двух лет. До 2023 года оно было бесфигуратным, сам Гайсин допрашивался по нему только в качестве свидетеля.

Сначала дело возбудили по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», позже возбудили дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере», его объединили с первым делом.

Сам Гайсин ранее допрашивался по нему только в качестве свидетеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следствие полагает, что Малик Гайсин похитил вверенные ему 333 миллиона рублей. Адвокат, как и сам Гайсин, на суде заявили, что в данном случае речь идет о деньгах, которые уже возвращены, что отмечено в документах.

По иску прокурор арестовал 55% акций завода «Исеть», которые принадлежали Малику Гайсину и его приближенным, для их обращения в доход государства. Этот иск инициировал замгенпрокурора Игорь Ткачев.

Расцениваем это как оказание психологического и физического воздействия на Малика Гайсина с целью отобрать предприятие, - заявили адвокат Анастасия Пахтусова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вину в полном объеме мы не признаем, считаем обвинение и постановление о возбуждении дела незаконными. Расцениваем это как оказание психологического и физического воздействия на Малика Гайсина с целью отобрать предприятие, - заявила адвокат Анастасия Пахтусова.

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