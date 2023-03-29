Глава свердловской полиции возьмет на контроль проблему деятельности группировки «четырехсотые»

Александр Мешков обещал предоставить информацию по группировке депутатам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава свердловской полиции Александр Мешков возьмет на контроль проблему деятельности группировки «четырехсотые». Об этом он сообщил 29 марта на заседании Законодательного собрания Свердловской области.

- По конкретным фактам нападений письменная информация будет представлена депутатам в течение месяца, - заверил генерал-лейтенант.

Вопрос о банде, орудующей в Екатеринбурге, поднял депутат фракции КПРФ Олег Гордеев. Он сообщил, что от группировки пострадали несколько активистов.

Группировка «четырехсотые» так называется потому, что ее представители якобы ездят на автомобилях с государственными регистрационными знаками «400». Считается, что они частично контролируют рынок нестационарной торговли и отстаивают свои торговые точки, устраивая разборки со стрельбой. Так, например, с ними связывают массовую драку с перестрелкой 7 декабря на улице Татищева. Конфликт случился из-за киосков: две стороны не поделили место для торговой точки.

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