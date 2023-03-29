30 тысяч рублей могут получить семьи всех погибших во время спецоперации екатеринбуржцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменили правила выплаты семьям погибших на СВО. С 28 марта получить единовременную выплату в 30 тысяч рублей могут семьи всех погибших во время спецоперации екатеринбуржцев, а не только мобилизованных, как было ранее. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В документе отмечается, что в случае обращения нескольких членов семьи военнослужащего в один день сумма единовременной денежной выплаты делится между заявителями в равных долях.

Напомним, ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал, как получить единовременную выплату членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции в Свердловской области.

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