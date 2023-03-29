Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 7:34

В Екатеринбурге изменили правила выплаты семьям погибших на СВО

Соответствующее постановление подписал Алексей Орлов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
30 тысяч рублей могут получить семьи всех погибших во время спецоперации екатеринбуржцев

30 тысяч рублей могут получить семьи всех погибших во время спецоперации екатеринбуржцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменили правила выплаты семьям погибших на СВО. С 28 марта получить единовременную выплату в 30 тысяч рублей могут семьи всех погибших во время спецоперации екатеринбуржцев, а не только мобилизованных, как было ранее. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В документе отмечается, что в случае обращения нескольких членов семьи военнослужащего в один день сумма единовременной денежной выплаты делится между заявителями в равных долях.

Напомним, ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал, как получить единовременную выплату членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции в Свердловской области.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru