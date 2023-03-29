В Свердловской области на обустройство пешеходных переходов потратят 208,6 млн рублей

В 2022 году дорожники привели к новым стандартам в Свердловской области 779 пешеходных переходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2023 году на обустройство пешеходных переходов потратят 208,6 миллионов рублей. Деньги будут направлены 46 муниципалитетам. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, 138,8 миллиона рублей направлено на устройство безопасных маршрутов «Дом - школа - дом».

- Это серьезная помощь из бюджета области, которая позволит выполнить поручение Президента России Владимира Путина, и оборудовать пешеходные переходы в соответствии с новыми национальными стандартами, - рассказал Василий Старков. - В первую очередь необходимо обустроить их у образовательных учреждений.

В 2022 году дорожники привели к новым стандартам в Свердловской области 779 пешеходных переходов, из них 204 - вблизи школ и других образовательных учреждений. При этом 374 были обустроены с нуля. В прошедшем году на обустройство пешеходных переходов было направлено 308,8 миллиона рублей.

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