В Екатеринбурге подросток на электросамокате попал под колеса автобуса

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 28 марта 14-летний подросток на каршеринговом электросамокате попал под колеса автобуса. ДТП произошло на Малышева, 31г.

- Водитель автобуса «НЕФАЗ 5299», двигаясь по Малышева со стороны 8 марта в сторону Вайнера допустил наезд на пешехода, который на электросамокате с двигателем мощностью 250Вт выехал на проезжую часть дороги, не спешившись, на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автобуса, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

С места ДТП подростка с телесными повреждениями доставили в ДГКБ № 9. Мама мальчика рассказала сотрудникам ГИБДД, что ее сын не посмотрел на светофор. По ее словам, он катался на самокате самостоятельно и собирался встретиться с друзьями.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которых обучаются пострадавшие. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатеринбурга.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах.

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