В Екатеринбурге таксист угрожал пассажирке, заперев ее в машине

Таксиста привлекут к ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина пожаловалась на таксиста, который, по ее словам, запер ее в машине и угрожал расправой. Конфликт начался после того, как водитель остановился за 500 метров от конечной точки поездки. Женщина попросила его доехать, но мужчина отказался и начал вести себя агрессивно. Все произошло еще 10 марта.

- Он сказал, прямая цитата: «Не переломилась бы дойти, ***», - и отменил поездку. У меня списали оплату за всю поездку и ожидание, поэтому я попросила подождать, пока мне ответят в чате поддержки. На это водитель ответил: «Я тебя вытащу сейчас за волосы. На протяжении 40 минут он блокировал двери, угрожал «закопать такую ***», как я, замахивался, говорил, что я «понаехавшая с республик оборзевшая ***», которая «зажала 400 рублей» и он таких, как я, «закапывал бы живьем», - рассказала екатеринбурженка E1.RU.

Женщина записала разговор с таксистом на диктофон, обратилась в службу поддержки сервиса такси и в полицию. В таксопарке ей сообщили, что закрыли водителю доступ к заказам навсегда. В полиции приняли заявление и сейчас разыскивают таксиста.

- По заявлению гражданки сотрудниками территориального ОВД проведена проверка в соответствии с требованиями законодательства. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение гражданина, так как он не является для опроса. После его доставления он будет привлечен к предусмотренной законом ответственности, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также там отметили, что в возбуждении уголовного дела женщине было отказано, так как в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения «мелкое хулиганство».

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