В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры убрали более 50 надписей с пропагандой наркотических средств

Надписи, пропагандирующие наркотические средства, были на 10 домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры убрали 58 надписей с пропагандой наркотических средств. Они были размещены на 10 жилых домах.

- Прокуратура Верх-Исетского района в марте 2023 года провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота наркотических средств, - рассказали в ведомстве. - В ходе проведения обследования многоквартирных домов установлено, что на фасадах более 10 домов имеются надписи, пропагандирующие наркотические средства, указывающие на способ их приобретения.

Убирать надписи, по данным прокуратуры, должны были сотрудники МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга». Поэтому прокуратура в адрес учреждения внесла представление с требованием об устранении нарушений.

Кроме того, три должностных лица МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района Екатеринбурга» привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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