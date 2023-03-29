Бастрыкин взял на контроль проверку детского сада в Екатеринбурге, где потеряли ребенка

Двухлетний мальчик ушел от воспитателя, когда малыши гуляли на площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку частного детского сада в Екатеринбурге, где потеряли ребенка.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о проводимой процессуальной проверке, - сообщили в СК.

Напомним, инцидент произошел 28 марта. Двухлетний мальчик ушел от воспитателя, когда малыши гуляли на площадке у дома по улице Юлиуса Фучика, где и расположено дошкольное учреждение. Спустя некоторое время ребенка нашли рядом с оживленной дорогой у парковки.

Следователи СК по Свердловской области опрашивают сотрудников детского сада и возможных очевидцев, а также изучают интересующую следствие документацию о работе дошкольного учреждения.

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