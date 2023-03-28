Свердловская биатлонистка завоевала вторую золотую медаль на чемпионате России

Свердловчанка уже дважды взяла золотую медаль Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловчанка взяла уже две золотые медали на чемпионате России по биатлону. На этот раз Наталия Шевченко победила в женской 10-километровой гонке преследования. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В гонку преследования Шевченко уходила первой с первой с 36-секундным преимуществом. Уже после нее Анастасия Егорова из Мурманской области и москвичка Анастасия Гореева. На огневом рубеже свердловчанке удалось поразить 19 мишеней из 20. А финишировала девушка с результатом 33.48,7. После нее уже пришла Екатерина Носкова из ХМАО. Третье место взяла Виктории Сливко из Тюменской области.

- У меня было большое преимущество, поэтому перед рубежом старалась сбавить скорость, подышать. Минута преимущества по ходу гонки над ближайшими преследовательницами одновременно расслабляла и напрягала. Я хотела четыре «ноля», но не сегодня. Это стимул на будущее, – рассказала свердловская спортсменка.

За день до этого биатлонистка отпраздновала победу в спринте. Следующие гонки пройдут уже 30 марта. Это будет одиночная смешанная эстафета и традиционная смешанная эстафета.

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