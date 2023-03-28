Появились подробности ДТП под Нижним Тагилом, в котором пострадал семимесячный малыш

В аварии погиб водитель легковушки. Фото: УГИБДД со Свердловской области

На 131-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов днем 28 марта произошла жуткая авария. В ней пострадали несколько человек, в том числе семимесячный малыш. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Удалось выяснить, что 26-летний водитель Chevrolet следуя по трассе пошел на опасный обгон. Молодой человек не убедился, что на встречной полосе нет транспорта. Из-за чего и влетел в КАМАЗ, в котором находился 47-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet от полученных травм скончался на месте. Вместе с ним в салоне автомобиля находилась его семья: 26 -летняя супруга и девятимесячный сын. С места ДТП ребенка с матерью госпитализировали в медицинские учреждения. У женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. У юного пассажира врачи выявили травмы головы, - рассказали в УГИБДД.

Сотрудникам ГИБДД удалось узнать, что погибший мужчина был жителем Кировграда. Автомобиль он водил уже восемь лет, за это время он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водитель грузовика рассказал, что он ехал с работы, когда произошло ДТП. Мужчина попытался избежать столкновения, однако уйти от удара не получилось.

На данный момент движение на участке дороги полностью восстановлено. По факту инцидента проводится расследование. Далее будет установлена окончательная причина аварии.

Устанавливаются все обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД со Свердловской области

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