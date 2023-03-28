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НовостиОбщество28 марта 2023 18:44

В селе под Сысертью по требованию прокуратуры очистили 700 квадратных метров земли

На площади были бытовые отходы
Дарья ЧИПУРИНА
Через суд удалось добиться уборки территории

Через суд удалось добиться уборки территории

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Кадниково под Сысертью отчистили 700 квадратных метров. Это произошло по требованию природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бытовые отходы несанкционированно размещали рядом с СНТ «Солнечный». В основном на земле были автомобильные покрышки, больше 100 кубометров строительных отходов и отходы растениеводства.

- Действующим законодательством определено, что обязанность по содержанию земель в надлежащем состоянии, организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов возложена на органы местного самоуправления, - рассказали в ведомстве.

После выявления нарушений сотрудники ведомства обратились в суд с иском о возложении обязанности убрать мусор. Сысерсткий районный суд требования прокурора удовлетворил. Земельный участок удалось отчистить.

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