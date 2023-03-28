В селе под Сысертью по требованию прокуратуры очистили 700 квадратных метров земли

Через суд удалось добиться уборки территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Кадниково под Сысертью отчистили 700 квадратных метров. Это произошло по требованию природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бытовые отходы несанкционированно размещали рядом с СНТ «Солнечный». В основном на земле были автомобильные покрышки, больше 100 кубометров строительных отходов и отходы растениеводства.

- Действующим законодательством определено, что обязанность по содержанию земель в надлежащем состоянии, организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов возложена на органы местного самоуправления, - рассказали в ведомстве.

После выявления нарушений сотрудники ведомства обратились в суд с иском о возложении обязанности убрать мусор. Сысерсткий районный суд требования прокурора удовлетворил. Земельный участок удалось отчистить.

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