Двух рецидивистов из Екатеринбурга поймали на краже

Мужчины могут отправиться в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге задержали двух рецидивистов за кражу. Мужчины забрали себе чужой смартфон. Об этом сообщили МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне в дежурную часть поступило заявление от свердловчанки 60 лет. Она рассказала, что оставила в магазине свой телефон. Однако его себе забрали двое мужчин. Причиненный ей ущерб женщина оценила в 12 тысяч рублей.

- В ходе проверки установлено, что двое мужчин присвоили мобильный телефон, оставленный без присмотра на стойке. Однако взяв гаджет, воры не учли, что в магазине расположены камеры видеонаблюдения, - рассказали в полиции.

Полицейским удалось задержать двух жителей Красноуфимска. Одному 40 лет, другому 51 год. Ранее они уже отбывали наказание в тюрьме за кражи и употребление наркотиков.

На свердловчан завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УКН РФ – «Кража». Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент в отношении мужчин выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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