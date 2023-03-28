Главный тренер «Урала» рассказал о подготовке к матчу на выезде с петербургским «Зенитом»

Во время паузы на игры сборных екатеринбуржцы успели провести сбор в Дубае. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Главный тренер футбольного клуба «Урал» рассказал о подготовке к матчу на выезде с петербургским «Зенитом». Напомним, что эту игру наставник «шмелей» пропустит ввиду дисквалификации из-за споров с арбитрами во встрече с московским «Динамо».

- Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита». Поражение от «Динамо» забыто, и я еще раз хочу подчеркнуть, что ни о каких победных сериях мы не думаем. Наша цель – каждый отдельный эпизод каждого конкретного матча, - заявил Виктор Гончаренко пресс-службе «Урала».

Во время паузы на игры сборных екатеринбуржцы успели провести сбор в Дубае.

- С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как против «Зенита» играть, и они знают, как играть против нас, - добавил тренер.