В Екатеринбурге женщина ножом ударила своего мужа

Супруге грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина с ножом напала на своего мужа. Между супругами произошел конфликт. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

О преступлении в полицию сообщила бригада скорой помощи. По их словам, они прибыли на квартиру по адресу Умельцев. Там они нашли 36-летнего мужчину с ножевым ранением. Его доставили в больницу. Ему был нанесен тяжкий вред здоровью. К счастью, мужчину удалось спасти.

- Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, у пострадавшего в результате совместного распития спиртного на почве внезапно возникшего словесного конфликта возникла бытовая ссора со своей супругой, - рассказали в полиции.

Конфликт супругом закончился потасовкой. В результате которой жена ударила мужа ножом в грудь. На 36-летнюю женщину завели уголовное дело. Ей грозит до десяти лет колонии.

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