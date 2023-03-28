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НовостиОбщество28 марта 2023 15:51

Полицейские из Екатеринбурга раскрыли кражу, совершенную в прошлом году

Преступление произошло в марте 2022 года
Дарья ЧИПУРИНА
На мужчину возбудили уголовное дело за кражу

На мужчину возбудили уголовное дело за кражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские из Екатеринбурга раскрыли кражу, которая произошла еще в прошлом году. В марте 2022 года неизвестный в кафе забрал у посетителя планшет. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Тогда екатеринбуржец обратился в дежурную часть Чкаловского района. Он рассказал, что в кафе на улице Титова у него пропал планшет. В краже он подозревал другого мужчину. Сумму ущерба пострадавший оценил в пять тысяч рублей.

- Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска отдела полиции № 12 изобличили подозреваемого в хищении устройства, - рассказали в полиции.

Как оказалось, планшет вытащил 53-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был судим за кражу. По его словам, похищенное он продал. Теперь на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Екатеринбуржца проверяют на причастность к другим кражам.

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