Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила о приватизации муниципальных аптек. ЕМУП «Здоровье» уже включили в план, они изменят форму собственности и станут ООО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

По документам после того как процесс будет закончен, 100% уставного капитала теперь уже ООО «Здоровье» останется под контролем муниципалитета.

- Номинальная стоимость доли муниципального образования «город Екатеринбург» в уставном капитале ООО «Здоровье» - 30 532 000 рублей. Размер доли муниципального образования — 100 процентов, - говорится в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года Краснодарская сеть «Апрель» открыла в Свердловской области 33 аптеки. У сети насчитывается около 3,5 тысяч аптек в более чем 60 регионах страны. В торговых точках представлены 10 тысяч наименований.

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Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru