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НовостиОбщество28 марта 2023 14:26

В Екатеринбурге на лихача, ездившего по тротуарам, составили административный протокол

Водитель объезжал пробки по пешеходным дорожкам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Водитель объезжал пробки по пешеходным дорожкам

Водитель объезжал пробки по пешеходным дорожкам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на лихача на Land Rover, который ездил по тротуарам, составили административный протокол. Ранее на портале Е1 читатели опубликовали видео, на котором наглый водитель объезжает пробки по пешеходным дорожкам.

- В ходе оперативно розыскных мероприятий 36-летнего водителя-мужчину правонарушителя привлекли к ответственности по статье «Неправомерное использование для движения транспортных средств пешеходных дорожек», - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее в Каменске-Уральском водитель внедорожника Lexus на огромной скорости снес дорожный столб. Машина при столкновении получила серьезные повреждения. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что иномарка ехала по улице Алюминиевой.