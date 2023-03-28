Жительницей Екатеринбурга, которая разбогатела, заложив золото подруги, заинтересовались в полиции

Соседка девушки подозревает ее в краже драгоценностей на протяжении нескольких месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

На жительницу Екатеринбурга, которую подозревают в краже драгоценностей из квартиры своей подруги, все же пожаловались в полицию.

История развернулась в середине марта этого года, когда владелица квартиры Анастасия (имя изменено) обнаружила пропажу золотых украшений на сумму более, чем 100 тысяч рублей. Подозрения у девушки сразу упали на подругу Антонину, которая несколько месяцев проживала у нее дома.

В рюкзаке у Антонины владелица квартиры нашла чеки и квитанции из ломбарда. Девушка сразу же призналась в содеянном и согласилась вернуть все кольца и серьги, которые тайком вытащила из тайника Анастасии и ее семьи. После инцидента бывшая подруга Анастасии съехала, конфликт был исчерпан.

Однако вскоре Анастасия обнаружила пропажу еще и корпоративного планшета, двух разных сережек и одного кольца, сразу же заподозрив в этом бывшую соседку. Терпение девушки лопнуло, и она обратилась в полицию.

- Вчера я написала заявление. Сама Антонина не признается и говорит, что ничего не брала. Думает, что в прошлый раз обошлось без вмешательства полиции, то и в этот раз все сойдет с рук, - говорит «КП-Екатеринбург» пострадавшая.

В полиции подтвердили факт обращения жительницы Екатеринбурга.

- Заявление о хищении имущества зарегистрировано в отделе полиции №8 Верх-Исетского района. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку по факту происшествия. По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД России по Екатеринбургу.

В прошлый раз Антонине за чужие драгоценности удалось выручить почти 130 тысяч рублей: за кулон, цепочку и одно кольцо она получила 55 тысяч рублей. Серьги специалист в ломбарде оценил на 40 тысяч, а за два других кольца Антонина получила по 15 тысяч рублей. Большую часть суммы, а также часть украшений девушка вернула добровольно, когда созналась в краже, после чего уехала из квартиры.