Слесарь из Екатеринбурга поверил телефонным мошенникам и потерял больше 900 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 59-летний слесарь поверил телефонным мошенникам и потерял больше 900 тысяч рублей. Пострадавший пришел в полицию и рассказал, что накануне ему позвонили с незнакомого номера и рассказали, что о попытках оформить на него кредит.

- Позже ему заявили о необходимости оформить на себя соответствующий «зеркальный» займ во избежание подобных несанкционированных действий. Звонившая добавила, что полученные, таким образом, средства нужно будет перевести на безопасные «виртуальные счета», - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина согласился выполнить все требования злоумышленников и через приложение оставил заявку на кредит, а вскоре через указанный банкомат перевел 946 тысяч на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.