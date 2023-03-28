В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров Chevrolet, пострадавших в ДТП на Серовском тракте

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии пассажиров Chevrolet Cruze, пострадавших в жутком ДТП на Серовском тракте. Днем 28 марта иномарка столкнулась с КамАЗом, удар был такой силы, что легковушку разорвало на части.

- Женщина и ребенок госпитализированы в больницы Нижнего Тагила с черепно-мозговыми травмами и травмами мягких тканей, оказывается вся необходимая помощь. В случае необходимости будет принято решение о перегоспитализации в больницы Екатеринбурга, - отметили в пресс-службе госоргана.

Напомним, что водитель Chevrolet погиб на месте происшествия. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, СМП. Автоинспекторы регулируют поток транспорта, организовано реверсивное движение.