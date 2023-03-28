В Каменске-Уральском водитель Lexus на огромной скорости снес дорожный столб

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском водитель внедорожника Lexus на огромной скорости снес дорожный столб. Машина при столкновении получила серьезные повреждения. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что иномарка ехала по улице Алюминиевой.

- Водитель выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с дороги вправо с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения. В результате аварии люди не пострадали, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее на 131 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 28 марта произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Cruze и КамАЗ. Легковушку разорвало на части.

- В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, еще двое его пассажиров, женщина и семимесячный ребенок доставлены в медицинское учреждение, - отметили в Госавтоинспекции.

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