В региональном ЗакСо уже подготовили проект закона о его создании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга к 2025 году может появиться собственный суд. В Законодательном собрании Свердловской области уже подготовили проект закона о его создании.

- Жители Академического для защиты своих прав вынуждены обращаться в Верх-Исетский и Ленинский районные суды. Удаленность от них составляет 9 километров. Чтобы добраться до них в рабочее время, требуется порядка 1,5-2 часов, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Академический является самым молодым районом города. Он был образован в 2020 году. Сегодня там проживают порядка 150 тысяч человек.

- Согласно пояснительной записке к законопроекту, суд будет состоять из 20 федеральных судей, 54 работников аппарата, - уточнили в ведомстве.

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