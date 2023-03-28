Традиционные дистанции пройдут по восточным и южным районам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге началась регистрация на «Майскую прогулку». Это прогулка будет по счету 40-ой. В честь юбилея оргкомитет Майской прогулки подготовил множество сюрпризов. Один из них - самый короткий маршрут, который будет всего 10 километров и пройдет не по окрестностям города, а вокруг городского пруда и скверам Екатеринбурга.

- Традиционные дистанции пройдут по восточным и южным районам: по территории парка имени Лесоводов России, Шарташского, Санаторного, Нижне-Исетского, Уктусского лесопарков и ЦПКиО имени Маяковского, - рассказали организаторы.

Сейчас зарегистрироваться на прогулку можно на сайте mayprogulka.ru. Также регистрация будет и на старте в день прогулки, 21 мая. Начать прогулку можно будет с 07:00 до 12:00 и закончить до 21:00.

Организаторы отмечают, что участники смогут сдать нормы ГТО и присоединиться к посадке леса.

Напомним, мы рассказывали, как в Екатеринбурге прошла 39-я «Майская прогулка».

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