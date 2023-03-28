Молодой человек не выполнял законных требований сотрудников полиции Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге за тонировку арестовали 27-летнего парня. Дело в том, что с начала года его три раза привлекали к административной ответственности за то, что светопропускание передних боковых стекол его ВАЗ-2113 не соответствует требованиям технического регламента. Но мужчина продолжал ездить с тонировкой.

- Молодой человек не выполнял законных требований сотрудников полиции и продолжал ездить с тонированными стеклами. Суд расценил его действия, как пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения и невыполнению законного требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Чкаловский районный суд назначил ему наказание в виде восьми суток административного ареста.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга напоминают, что тонировка автомобиля создает угрозу безопасности дорожного движения, а также позволяет нарушителю за рулем скрывать совершение противоправных действий.

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